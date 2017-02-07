Неделя мужской моды в Париже: Hermes. Осень, 2017

Коллекция, представленная парижским домом, была полна кашемировых пальто, брюк из нубука и роскошных свитеров из овчины.

1 / 45 Hermes. Осень, 2017

























































































Расставшись с Кристофом Лемэром, парижский дом моды продолжает постепенно омолаживать своего героя. Однако новый креативный директор марки Вероника Нишанян все же придерживается традиционного стиля Hermes. Новая коллекция оказалась все тем же собранием роскошных вещей. На этот раз особое внимание гостей показа вызвали пальто из кашемира, брюки из тончайшего нубука и очень классные свитера из овчины. Дом остается верным себе и своим традициям, хотя и заметно молодеет.

Чего только стоит обычная черная куртка-бомбер, в оформлении которой использована полоса темно-синей крокодиловой кожи! Нишанян говорит,ч то молодость сама по себе явлется роскошью и окружать ее следует соответствующими вещами. Пиджак из бордового нубука дизайнер подбивает шелком, а очередной свитер создает из кашемира в технике пэчворк. Ко всему этому прилагаются брюки из черной кожи буйвола. Выглядит все очень помпезно, но в то же время сдержанно благодаря палитре, приближенной к природной.