Неделя мужской моды в Париже: Hermes. Осень, 2018

В атмосфере, вдохновленной сериалом «Игра престолов», парижский дом моды представил суперизысканную мужскую коллекцию сезона осень-зима 2018/19.

Декорации шоу, которое проходило в помещении старинного французского монастыря, определенно намекали на сериал «Игра престолов». Показ Hermes был освещен открытым огнем, а саундтреком ему служили барабаны. Все это резко контрастировало с суперизысканной и элегантной коллекцией.

Вероник Нишанян снова с непревзойденным мастерством превращает расслабленный французский стиль в нечто люксовое. Взяв за основу повседневную одежду, дизайнер использовала самые изысканные материалы и благородную цветовую гамму. Так была создана коллекция для очень богатых представителей богемы. Оставаясь в авангарде моды, Нишанян смогла придать современным образам классное ретро настроение.