Неделя мужской моды в Париже: Isabel Marant. Весна, 2019

В своей третьей мужской коллекции парижский дизайнер работает с любимым бохо и отсылками на Дикий Запад.

Изабель Маран продолжает развивать и использовать в новых коллекциях элементы своего любимого богемного стиля. Дизайнеру удается добавить его даже в мужские образы, сделав их повседневными и расслабленными. Маран также активно использует заимствования из так называемой моды Дикого Запада с ее фланелевыми рубашками, джинсовыми куртками, вельветом и классическими футболками с подвернутыми рукавами. В итоге получилась хоть и повседневная, но вполне элегантная коллекция.