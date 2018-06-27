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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Isabel Marant. Весна, 2019

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  • 27 Июня 201811:04
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

В своей третьей мужской коллекции парижский дизайнер работает с любимым бохо и отсылками на Дикий Запад.

Изабель Маран продолжает развивать и использовать в новых коллекциях элементы своего любимого богемного стиля. Дизайнеру удается добавить его даже в мужские образы, сделав их повседневными и расслабленными. Маран также активно использует заимствования из так называемой моды Дикого Запада с ее фланелевыми рубашками, джинсовыми куртками, вельветом и классическими футболками с подвернутыми рукавами. В итоге получилась хоть и повседневная, но вполне элегантная коллекция.

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