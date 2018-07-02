Неделя мужской моды в Париже: Jil Sander. Весна, 2019

Весенне-летняя коллекция Люси и Люка Мейер основана на концепции униформы, правда, оставляет возможность для самовыражения.

Новая мужская коллекция Jil Sander основана на концепции униформы, однако дизайнерский дуэт сильно ее перерабатывает и добавляет энергичной спортивной темы. Свободные силуэты, разная длина и контрастная отделка добавляют образам оригинальности и за счет комбинаторности оставляет простор для самореализации. Сами дизайнеры говорят о том, что не хотели придерживаться каких-то актуальных трендов и ориентировались на традиции марки с ее тягой к минимализму и элегантности.