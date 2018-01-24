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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: John Galliano. Осень, 2018

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  • 24 Января 201810:23
Сюжеты: John Galliano, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

За пару лет Билл Гейтен превратил марку, основанную Джоном Гальяно, в образец бренда, адресованного молодым горожанам.

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  • John Galliano. Осень, 2018

В космополитичной коллекции осенне-зимнего сезона Билл Гейтен объединил современную элегантность с азиатскими влияниями. Кроме того, дизайнер заимствовал кое-что из прошлого: аккуратные пальто он адаптировал под актуальные требования и отшил их из шелка и шерсти с принтами апельсиновых цветов. Костюмные жакеты из благородных тканей у Гейтена стали двубортными с гобеленовыми вставками. Модельер также дополняет городскую классику мотивами кимоно и свободными брюками, которые подсмотрел у непальцев. Получилась очень классная коллекция с графическими мотивами и выразительными текстурами.

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