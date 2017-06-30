Неделя мужской моды в Париже: Kenzo. Весна, 2018

Смешанная коллекция Кэрол Лим и Умбэрто Леона посвящена двум японским музам дома, символизирующим прошлое и настоящее.

1 / 82 Kenzo. Весна, 2018



































































































































































Рассказывая о новой коллекции, креативные директора Kenzo упоминают двух человек, которые вдохновили их на создание образов. С одной стороны, дизайнеры черпали вдохновение в биографии японского композитора, активиста и танцовщика Рюичи Сакамото. С другой, Кэрол Лим и Уберто Леон восхищены персоной одной из самых оригинальных супермоделей Саеко Ямагути. Своих вдохновителей модельеры называют настоящими хамелеонами, которые способны генерировать множество идей и заражать креативностью.

Мужская часть весенне-летней коллекции, как не сложно догадаться, вдохновлена чувством индивидуализма Сакамото. Серию ультрасовременных однобортных костюмов с пиджаками на трех пуговицах дизайнеры украсили цепями и многослойными карманными клапанами, а также использовали мультяшную графику, вдохновленную компьютерными играми. Майки Леон и Лим декорировали принтами, повторяющими обложки старых музыкальных альбомов и печатных изданий. Также модельеры активно работали с цветом, делая ставки на темно-фиолетовый, красный, желтый и другие яркие оттенки.

Женская часть коллекции через узоры, силуэты и цвета рассказывает об образе Ямагути. Это забавная поп-эстетика, в которой можно обнаружить винтажные мотивы, а также оптические иллюзии. Все вместе дает эффект яркого калейдоскопа, который особенно уместен в теплое и солнечное время года.