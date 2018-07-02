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Lanvin (131)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Lanvin. Весна, 2019

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  • 02 Июля 201813:40
Сюжеты: Lanvin, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Дизайнер Лукас Оссендрейвер представил новую коллекцию, в которой заметно уважение и внимательное отношение модельера к своему ремеслу.

Создавая образы новой коллекции, Лукас Оссендрейвер работал с контрастными сочетаниями. Чтобы оживить и освежить немного приевшийся стритстайл, дизайнер объединяет дневное и ночное, жесткое и мягкое, черное и цветное, короткое и длинное. Так Оссендрейвер придумывает свою новую реальность, которая вполне жизнеспособна и функциональна. На первый взгляд все кажется простым, но при ближайшем рассмотрении в этой одежде можно найти много новых смыслов.

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