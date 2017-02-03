Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Осень, 2017

На прошедшей мужской Неделе в Париже Ким Джонс представил коллекцию, созданную в коллаборации с брендом Supreme.

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В прозрачной палатке, разбитой в роскошном саду Пале-Рояле, собрались многочисленные гости шоу, среди которых были замечены Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Джеймс Марсден. Знаменитости пришли увидеть очень оригинальную коллекцию мужской линии Louis Vuitton, созданную в соавторстве с дизайнерами стритстайл-марки Supreme. Как признался Ким Джонс, сам он давно является поклонником японского бренда и наконец-то получил возможность поработать с ним вместе.

Осенне-зимнюю мужскую коллекцию Louis Vuitton составили довольно эффектные модели: от ярко-красных сумок до бейсбольных рубашек из денима и жаккарда. Джонс отметил, что создавая новые образы, он ориентировался на актуальную уличную моду и звезд нью-йоркского арта 1980-х годов: Жан-Мишеля Баскию , Джулиана Шнабеля, Кита Харнига и Энди Уорхола. Это влияние особенно заметно в богемных моделях крупногабаритных пальто, длинных свитерах, громоздких брюк в сочетании с кроссовками.

Общее впечатление от коллекции: дизайнерскую одежду смешали с тем, что удалось найти в комиссионных магазинах. Видимо, поэтому она выглядит так свежо, молодо и даже дерзко!