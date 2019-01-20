Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Осень, 2019

Как и обещал осенью, Вирджил Абло посвятил новую коллекцию парижского дома моды поп-королю Майклу Джексону.

В шатре, разбитом в саду Тюильри, парижский дом Louis Vuitton воссоздал атмосферу ночной улицы Манхэттена. Декор показа напоминал о легендарном клипе Майкла Джексона Billie Jean. Палитра ночной улицы и мокрый асфальт в свете редких фонарей определили цветовую палитру коллекции: образы были выполнены в гамме от серого и желто-коричневого до пурпурного и красного. Среди новаторских предложений Абло гостям определенно запомнились двойные куртки (короткая куртка с эластичным поясом, надетая поверх более длинной подкладки без рукавов) и плиссированные асимметричные юбки. В образах коллекции очевидно сильное влияние хип-хоп культуры, с которым классические пальто стали выглядеть еще круче. В целом, коллекция стала воротами, через которые креативный директор мужской линии Louis Vuitton пригласил в мир роскоши представителей самой разнообразной аудитории. Естественно, если им по карману ценник марки.