Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Весна, 2018

Расслабленные образы новой коллекции Кима Джонса вдохновлены путешествиями по островам, дайвингом и серфингом.

1 / 42 Louis Vuitton. Весна, 2018



















































































На этот раз за вдохновением креативный директор мужской линии Louis Vuitton отправился на тихоокеанские острова Бора-Бора. Здесь Ким Джонс проникся расслабленной и умиротворенной атмосферой пляжного отдыха и динамикой водных видов спорта. Гости недавнего показа смогли увидеть многослойные наряды, в которых сочетались дайвинг и серфинг, мягкие и струящиеся силуэты, а также оптические эффекты и океанические оттенки.

«Это нечто мультикультурное, проникнутое субтропической атмосферой. Мне нужно было что-то одновременно спортивное и расслабленное, а также функциональное и умное», – рассказал о новой коллекции Джонс. Поэтому мягкие костюмы и брюки коллекции выдержаны в палитре синих и земных оттенков, а в качестве бодрого контраста использованы экзотические принты.

Дизайнер работал с мягкими и податливыми материалами, которые не только передают необходимое настроение, но и функциональны и просты в использовании. Однако Ким не забывает о традициях Louis Vuitton, поэтому активно использует кожу, которую дополняет технологичными неопреном и флисом. Вся одежда получилась легкой на вес, что добавляет ей дополнительных очков от путешественников.