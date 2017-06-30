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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Весна, 2018

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  • 30 Июня 201715:06

Расслабленные образы новой коллекции Кима Джонса вдохновлены путешествиями по островам, дайвингом и серфингом.

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  • Louis Vuitton. Весна, 2018

На этот раз за вдохновением креативный директор мужской линии Louis Vuitton отправился на тихоокеанские острова Бора-Бора. Здесь Ким Джонс проникся расслабленной и умиротворенной атмосферой пляжного отдыха и динамикой водных видов спорта. Гости недавнего показа смогли увидеть многослойные наряды, в которых сочетались дайвинг и серфинг, мягкие и струящиеся силуэты, а также оптические эффекты и океанические оттенки.

 «Это нечто мультикультурное, проникнутое субтропической атмосферой. Мне нужно было что-то одновременно спортивное и расслабленное, а также функциональное и умное», – рассказал о новой коллекции Джонс. Поэтому мягкие костюмы и брюки коллекции выдержаны в палитре синих и земных оттенков, а в качестве бодрого контраста использованы экзотические принты.

Дизайнер работал с мягкими и податливыми материалами, которые не только передают необходимое настроение, но и функциональны и просты в использовании. Однако Ким не забывает о традициях Louis Vuitton, поэтому активно использует кожу, которую дополняет технологичными неопреном и флисом. Вся одежда получилась легкой на вес, что добавляет ей дополнительных очков от путешественников.

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