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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Весна, 2019

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  • 26 Июня 201812:06
Сюжеты: Louis Vuitton, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Дебют Вирджила Абло в парижском доме моды оказался светлым и очень эмоциональным.

Кажется, новому креативному директору мужской линии Louis Vuitton удалась небольшая революция. Дизайнер (не первый, конечно!) попытался сделать роскошную одежду более реалистичной и близкой обычным людям. Однако вопрос о том, для чего это делать, по-прежнему остается открытым. В целом, представленный Вирджилом Абло на парижском подиуме модельный ряд кажется очень симпатичным и даже красивым. Но общее тяготение к масскульту и хип-хопу делает коллекцию немного проще и космополитичнее, чем следовало.

«Это не слишком большой размер. Тут есть объем, он очень расслаблен, очень случайный и очень шикарный. Это то, во что я верю. Это моя личная эстетика. Это мой разговор с роскошью», – объяснял Абло за кулисами. Последуют ли второй или третий сезоны дизайнера в Louis Vuitton, покажет время.

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