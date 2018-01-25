Вход
ADV
Интересно
Martin Margiela (99)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Maison Margiela. Осень, 2018

  • 363
  • 0
  • 25 Января 201813:42
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Новая коллекция стала попыткой привести мужскую линейку марку в соответствие с женской коллекцией. Гальяно старается найти баланс между собственной чувственностью и стилем Марджелы.

В Париже Джон Гальяно представил свою дебютную мужскую коллекция для дома Maison Margiela. Резковатому авангардизму Мартина Марджелы дизайнер добавил кинематографичности и чувственности, которая присуща всем его коллекциям. Гальяно делает стиль марки более расслабленным и домашним, не просто добавляя образам мягких линий и текучих фактур, но и элементы ручной работы.

Вообще, дебютная мужская коллекция получилась гибридом классики, авангарда и комфорта. Например, дизайнер переосмысливает традиционный тренчкот, добавляя объема и скульптурности его плечам и вороту. При этом Гальяно не забывает о том, что современная одежда должна быть функциональной и комфортной.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru