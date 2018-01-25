Неделя мужской моды в Париже: Maison Margiela. Осень, 2018

Новая коллекция стала попыткой привести мужскую линейку марку в соответствие с женской коллекцией. Гальяно старается найти баланс между собственной чувственностью и стилем Марджелы.

В Париже Джон Гальяно представил свою дебютную мужскую коллекция для дома Maison Margiela. Резковатому авангардизму Мартина Марджелы дизайнер добавил кинематографичности и чувственности, которая присуща всем его коллекциям. Гальяно делает стиль марки более расслабленным и домашним, не просто добавляя образам мягких линий и текучих фактур, но и элементы ручной работы.

Вообще, дебютная мужская коллекция получилась гибридом классики, авангарда и комфорта. Например, дизайнер переосмысливает традиционный тренчкот, добавляя объема и скульптурности его плечам и вороту. При этом Гальяно не забывает о том, что современная одежда должна быть функциональной и комфортной.