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Martin Margiela (108)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Maison Margiela. Весна, 2019

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  • 27 Июня 201811:40
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

В своей первой мужской коллекции haute couture Джон Гальяно ставит под вопрос гендерную идентичность с точки зрения портного.

Наверное, мало что так постоянно в мировой моде, как размышления Джона Гальяно на предмет гендера и сексуальности. В дебютной кутюрной коллекции Maison Margiela для мужчин дизайнер вновь задается этим вопросом. Однако результат получается не столь изящным, как, например, у Алессандро Микеле. На вопрос о том, что значит мужественность и женственность, Гальяно решил ответить с точки зрения мастера-портного. Причем проектируя мужские модели, модельер использует технику смещения кроя, разработанную Мадлен Вионнет и традиционно применяемую в дизайне женской одежды.

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