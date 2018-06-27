Неделя мужской моды в Париже: Maison Margiela. Весна, 2019

В своей первой мужской коллекции haute couture Джон Гальяно ставит под вопрос гендерную идентичность с точки зрения портного.

Наверное, мало что так постоянно в мировой моде, как размышления Джона Гальяно на предмет гендера и сексуальности. В дебютной кутюрной коллекции Maison Margiela для мужчин дизайнер вновь задается этим вопросом. Однако результат получается не столь изящным, как, например, у Алессандро Микеле. На вопрос о том, что значит мужественность и женственность, Гальяно решил ответить с точки зрения мастера-портного. Причем проектируя мужские модели, модельер использует технику смещения кроя, разработанную Мадлен Вионнет и традиционно применяемую в дизайне женской одежды.