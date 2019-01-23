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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Paul Smith. Осень, 2019

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  • 23 Января 201910:24
Сюжеты: Paul Smith, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Отправной точкой этой сдвоенной коллекции, в которой встречаются город и деревня, стали куртки для верховой езды викторианской эпохи.

Представляя новую коллекцию, Пол Смит заметил, что скучает по временам, когда одежда была одним из главных инструментов самовыражения. По мнению дизайнера, в былые времена можно было взять старую куртку для верховой езды, немного украсить ее и надеть с тем, что у тебя уже есть, и можно было получить индивидуальный образ. Эту спортивную куртку Смит и сделал основой своей объединенной коллекции, но превратил ее в по-настоящему яркий и желанный предмет гардероба. При этом дизайнер добавил коллекции две важных составляющих: рок как проявление городской культуры и деревенской многослойности. Получилось очень непохоже на привычный стиль Пола Смита, но свежо, выразительно и очень красиво.

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