Неделя мужской моды в Париже: Paul Smith. Весна, 2018

Новая коллекция британского дизайнера была наполнена морскими приключениями и тропической жарой.

1 / 47 Paul Smith. Весна, 2018





























































































Отправляя приглашения на предстоящий показ, Пол Смит сразу же дал понять, на какую тему его весенне-летняя коллекция. Приглашенные получили в качестве инвайтов резиновых рыбок, и все сразу стало ясно. Перед шоу же гостей ждало угощение: печенье тоже в виде рыбок и мороженое. Получилось непривычно для Смита, но очень мило и позитивно.

Представляя новую коллекцию, которая, к слову, оказалась смешанной, дизайнер рассказал: «В этом странном мире нам нужно иногда веселиться и заряжаться оптимизмом. Кто бы отказался перенестись сейчас на океанский пляж?». Собственно говоря, это же расслабленное настроение идеально отражает и сама коллекция Смита. Новые силуэты заметно отличаются от прошлых сезонов: пиджаки и жакеты стали немного длиннее, приобрели более сильное плечо и фиксированные лацканы. Брюки стали более утонченными и зауженными, а галстуки покрылись тропическими узорами.

Смит также работал с богатой палитрой. Дизайнер сочетает кислотно желтые куртки с экзотическими брюками, покрытыми принтами, а брюки цвета фуксии – с изумрудными куртками. Костюмы приобрели яркую окраску: от перезрелого томата до ярко-синего. Все это очень гармонировало с тропическим декором: рыбки, кораллы, морские анемоны, пышные цветы…

В целом, коллекция оказалась очень свежей, яркой, энергичной и немного неожиданной для самого сэра Пола Смита.