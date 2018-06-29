Вход
ADV
Интересно
Paul Smith (69)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Paul Smith. Весна, 2019

  • 68
  • 0
  • 29 Июня 201818:29
Сюжеты: Paul Smith, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

«Я просто делаю то, что делаю», – сказал британский дизайнер о своей новой коллекции, которая стала одной из самых красивых на прошедшей Неделе моды.

Представляя сдвоенную весенне-летнюю коллекцию, Пол Смит заметил, что хоть и работает для широкой аудитории, идти на повод у актуальных трендов не желает. Даже став популярным у миллениалов, Смит умудряется сохранять свой узнаваемый стиль и приверженность классике. При этом британский модельер остается одним из самых современных! Главный акцент в новой коллекции Смит сделал на костюмы, которые извлек из архивов своей марки и значительно переработал. Также все гости отметили, что дизайнер задумался о сексуальности и гендерной идентичности.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru