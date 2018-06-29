Неделя мужской моды в Париже: Paul Smith. Весна, 2019

«Я просто делаю то, что делаю», – сказал британский дизайнер о своей новой коллекции, которая стала одной из самых красивых на прошедшей Неделе моды.

Представляя сдвоенную весенне-летнюю коллекцию, Пол Смит заметил, что хоть и работает для широкой аудитории, идти на повод у актуальных трендов не желает. Даже став популярным у миллениалов, Смит умудряется сохранять свой узнаваемый стиль и приверженность классике. При этом британский модельер остается одним из самых современных! Главный акцент в новой коллекции Смит сделал на костюмы, которые извлек из архивов своей марки и значительно переработал. Также все гости отметили, что дизайнер задумался о сексуальности и гендерной идентичности.