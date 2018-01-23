Неделя мужской моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2018

Рик Оуэнс назвал свою осенне-зимнюю коллекцию «очень злой» и заявил протест против ограничений современного мира.

1 / 40 Rick Owens. Осень, 2018















































































«Это очень злая коллекция», – сказал Рик Оуэнс журналистам за кулисами перед своим показом. Дизайнер объяснил свое недавнее разочарование, вызванное с техническими ограничениями на его шоу в ​​Милане. Как оказалось, Оуэнс столкнулся с тем, что организаторы не смогли обеспечить дефиле запланированными спецэффектами и предложили выбрать из двух вариантов. Возмущаясь ситуации, дизайнер подчеркнул, что такие ситуации имеют более широкий эффект и распространяются на экологический, социальный и политический климат современного мира.

«Сегодня мы должны быть более ограниченными, более консервативными и более осторожными. Мы отправляемся в эпоху, когда легче совершать ошибки. И все будут указывать тебе на это и радоваться. Я действительно забил на сопротивление», – эмоционально комментировал Рик свой гнев. Эта же злость заставила дизайнера смешать в новой коллекции спортивный стиль и военную форму. Однако многие модели выглядят так, будто Оуэнс намеренно старался их изуродовать агрессивными вырезами и резкой асимметрией.