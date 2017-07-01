Неделя мужской моды в Париже: Rick Owens. Весна, 2018

В новой коллекции дизайнер возвращается к собственной традиции, полной раздутых объемов и театральности.

1 / 40 Rick Owens. Весна, 2018















































































Конечно, «традиция» и «классика» – не те слова, которыми можно характеризовать творчество Рика Оуэнса, однако новая коллекция заставляет вспомнить именно их. Мужские образы будущей весны у дизайнера, действительно, получились традиционными и фирменными. Здесь есть все, за что мы так любим Рика: театральность и драматичность, деконструкция, а также раздутые объемы трансформирующиеся друг в друга.

Как признается сам, Оуэнс, он хотел создать коллекцию, вещи из которой сам бы с удовольствием носил. Однако даже сменив куртку-бомбер на блейзер, дизайнер вряд ли осмелиться надеть то, что представил на парижском подиуме. И дело даже не в том, что одежда должна быть функциональной и реалистичной, потому что в понимании Рика новая коллекция получилась именно такой. Дизайнер вряд ли наденет эти вещи, потому что на этот раз стиль Rick Owens стал более молодым, что самому Темному Принцу вряд ли подойдет.

Однако поклонники модельера могут ликовать: наконец-то Рик представил достаточное количество моделей, которые можно использовать в повседневной жизни, а не для специальных случаев. На первый взгляд в коллекции царит хаос, но при ближайшем рассмотрении мы замечаем двубортные и однобортные пиджаки разной длины и украшенные множеством карманов. Дизайнер отлично работает с цветовой гаммой, добавляя к привычному черному разные оттенки серого и сливочного.

Что касается низа, то Оуэнс представил богатый модельный ряд широких брюк. Некоторые модели имеют завышенную талию и широкие поясы, у других – ткань живописно струиться вниз, у третьих – складки эффектно собираются на лодыжках. Громоздкость и мешковатость Рика выглядит очень красиво и начисто лишена неряшливости. Кроме того, дизайнер в этой коллекции использует богатые фактуры, которые придают образам дополнительной глубины.

Рик Оуэнс, конечно же, развлекается. Однако в его играх есть философская осмысленность и видение настоящего художника.