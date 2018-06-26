Неделя мужской моды в Париже: Rick Owens. Весна, 2019

Показ весенне-летней коллекции будущего года продемонстрировал, что дизайнер обратился к некоторым новым для себя идеям и пропорциям.

После показа новой мужской коллекции публика задавалась вопросом: «Неужели Рик Оуэнс смог отказаться от своих собственных стереотипов?» Сам дизайнер предвидел такую реакцию и объяснял журналистам за кулисами шоу: «Мне кажется, я очень хорошо узнаваем по длинными футболкам, широким шортам и капюшонам. Думаю, это будет на моей надгробной плите». После этих слов стало очевидно, что Оуэнс всерьез рефлексировал по поводу своего стиля и почерка и решил показать себя с другой стороны. В основу новой коллекции легли новые, но вполне убедительные идеи и пропорции. Образы стали более светлыми, энергетически заряженными и даже нежными. Рик также обратился к миниатюрным формам, которые придавали силуэтам структуры, а лирики добавил через разрезы и складки.