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Stella McCartney (160)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Stella McCartney. Осень, 2019

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  • 23 Января 201912:37
Сюжеты: Stella McCartney, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Как и последняя женская коллекция Стеллы Маккартни, мужская вдохновлена «Желтой подводной лодкой» Beatles.

Стелла Маккартни посвящает вторую коллекцию оцифрованному недавно музыкальному фильму «Желтая подводная лодка»: сначала межсезонная женская, а теперь и мужская осенняя. При этом дизайнер говорит, что хотела поработать с классическим стилем традиционных ателье Сэвил Роу, но не быть скучной. Отсюда и психоделические рисунки, заимствованные из анимации Beatles и при помощи вышивки перенесенные на одежду. Получилось очень стильно, красиво и, как всегда у Маккартни, экологично: дизайнер использовала органический хлопок и другие веганские и экологически чистые материалы.

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