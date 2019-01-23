Неделя мужской моды в Париже: Stella McCartney. Осень, 2019

Как и последняя женская коллекция Стеллы Маккартни, мужская вдохновлена «Желтой подводной лодкой» Beatles.

Стелла Маккартни посвящает вторую коллекцию оцифрованному недавно музыкальному фильму «Желтая подводная лодка»: сначала межсезонная женская, а теперь и мужская осенняя. При этом дизайнер говорит, что хотела поработать с классическим стилем традиционных ателье Сэвил Роу, но не быть скучной. Отсюда и психоделические рисунки, заимствованные из анимации Beatles и при помощи вышивки перенесенные на одежду. Получилось очень стильно, красиво и, как всегда у Маккартни, экологично: дизайнер использовала органический хлопок и другие веганские и экологически чистые материалы.