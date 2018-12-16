Неделя мужской моды в Париже теряет участников

Несколько европейских брендов мужской одежды отказались от участия в предстоящей Неделе моды в Париже.

Миграция марок по мировым Неделям моды продолжается. На этот раз стало известно, что из расписания мужской Недели в Париже выбыл бренд Alexander McQueen. Сара Бертон представит коллекцию сезона осень-зима 2019/20 в Лондоне. Также этой зимой во французской столице мы не увидим новых мужских коллекций Lanvin (из-за ухода креативного директора), Maison Margiela (но будет объединенный показ на женской Неделе) и Y/Project, которые отправляются с шоу на выставку Pitti Uomo во Флоренции.