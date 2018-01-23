Неделя мужской моды в Париже: Thom Browne. Осень, 2018

На этот раз Том Браун возвращается туда, откуда все начиналось: классический серый костюм и спорт.

1 / 34 Thom Browne. Осень, 2018



































































«Я хотел вернуться туда, где все началось. Я хотел рассказать, что в самом в начале костюм был спортивной одеждой, а спортивная одежда всегда была костюмом», – углубился в историю одежды Том Браун, рассказывая о новой коллекции. Своих моделей дизайнер перенес в фантастическую зимнюю страну чудес, добавив и обстановке показа, и самой коллекции игривого настроения.

В центре новой коллекции Брауна верхняя одежда и спортивная одежда, в которой использованы все ноу-хау дизайнера, в том числе и те, которые ему после увольнения не нужно делить с Moncler Gamme Bleu. Сосредоточившись на собственной марке, Том создал многослойные образы из трехцветного тартана. Клетку дизайнер дополняет полосками, которые традиционно ассоциируются со спортивными костюмами. Главным материалом стал шерстяной трикотаж, который Браун использует для создания и верхней одежды и жакетов, и шортов. Основная палитра, как всегда, замешана на сером.