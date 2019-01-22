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Thom Browne (26)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Thom Browne. Осень, 2019

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  • 22 Января 201921:04
Сюжеты: Thom Browne, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Для осенне-зимнего сезона Том Браун предлагает мужчинам женственную и авангардную коллекцию.

Том Браун известен на весь мир как один из самых мастеровитых и талантливых портных, которые создают безупречными формы и идеальные силуэты. При этом дизайнера отличает ироничное отношение как к себе самому, так и ко всей моде и идее одежды. На этот раз Браун работает с очень женственными образами и создает линейку авангардных платьев (плюс к костюмам и пиджакам!). во главе угла коллекции стоит идея о переодевании, смене строгого формального костюма в духе 1950-х феминизированными нарядами. Это Том Браун очень красноречиво показывает в своих буквально скульптурных моделях, собранных из элементов разной одежды.

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