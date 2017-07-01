Неделя мужской моды в Париже: Thom Browne. Весна, 2018

Весенне-летнее шоу Тома Брауна было отмечено темой гендерной изменчивости и манекенщиками в юбках.

1 / 46 Thom Browne. Весна, 2018



























































































Ни один показ американского дизайнер не остается без внимания, а каждая его коллекция становится настоящим хитом как у модных изданий, так и у байеров. Однако на этот раз Браун не просто удивил публику, а шокировал гостей шоу своими размышлениями на тему гендерной изменчивости. Центральное место новой коллекции заняли плиссированные юбки разной длины, что для мужской линии модельера стало оригинальным ноу-хау.

Браун не просто говорит об эпохе постгендера, дизайнер дает ясно понять, что не за горами времена, когда юбка на мужчине не будет смотреться как экстравагантная выходка, а станет частью привычного офисного дресс-кода. Стоит отметить, что новые образы Тома, действительно, выглядят очень гармонично и естественно. Такого эффекта модельер добивается тем, что не использует обилие декора и ярких деталей. По сути, мы видим привычный – четкий, выверенный, но авангардный – стиль Thom Browne, но в некоторых образах традиционные укороченные брюки сменились юбками.

Том Браун не отказывается от традиций и уж тем более с уважением относится к классическому костюму. Однако дизайнер постоянно предлагает аудитории заглядывать в будущее. За кулисами он задает риторический вопрос: «Почему бы вам не выбрать собственный путь, а не следовать по тому направлению, которое вам указывают другие?» Остается дождаться будущей весны, когда станет понятно, насколько смелыми окажутся поклонники модельера.