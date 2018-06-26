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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Thom Browne. Весна, 2019

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  • 26 Июня 201821:25
Сюжеты: Thom Browne, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Том Браун продолжает открывать для нас свой сюрреалистичный мир, наполненный праздником и радостью.

Морская тема стала главной в новой коллекции Тома Брауна: якори, парусники, киты, омары и крабы украшают здесь буквально все. Однако герой Брауна – это не отважны морской волк, повидавший мир в дальних странствиях. В центре внимания дизайнера современный молодой человек, привыкший радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Возможно, он чуть инфантильнее, чем следовало бы, но так гораздо веселее! По сути, новая коллекция – это мужская версия сказочного мира «Алисы в Стране чудес», но с нужными поправками, разумеется. Что касается самих моделей, то дизайнер остается верным себе и выбирает контрастные сочетания разного объема и длины, а также делает акцент на выразительной графике. Одна из лучших коллекций сезона!

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