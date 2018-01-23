Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Осень, 2018

Пьерпаоло Пиччоли показал стереотипы мужского костюма в нуарном и романтическом ключе.

1 / 48 Valentino. Осень, 2018































































































В последние несколько сезонов Пьерпаоло Пиччоли исследует собственные представления о мужественности, которое отбрасывает гендерные стереотипы и сосредоточивается на индивидуальности. В новой коллекции дизайнер смешивает очень разнородные элементы: от велосипедного спорта и путешествий до панка и уличной моды. Эклектический подход к созданию одежды позволяет Пиччоли придумывать нечто романтическое, но с налетом нуара. Чтобы оживить модельный ряд, модельер вводит в него кашемировые пальто или легкие парки в морском духе.

«Речь идет о личном жесте, о свободе мужчины быть именно тем, кем он является. После веков правления мужчины, возможно, в эти последние три десятилетия они наконец пытаются выразить себя», – прокомментировал Пиччоли осенне-зимнюю коллекцию. Самовыражаться дизайнер предлагает не только через смешение стилей и романтизм, но и через цветовою гамму. Пьерпаоло берет за основу темно-серую и черную палитру и оживляет ее через брызги кислотного желтого, оранжевого и бордового.