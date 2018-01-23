Вход
ADV
Интересно
Valentino (188)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Осень, 2018

  • 329
  • 0
  • 23 Января 201811:29
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Пьерпаоло Пиччоли показал стереотипы мужского костюма в нуарном и романтическом ключе.

1 / 48
  • Valentino. Осень, 2018

В последние несколько сезонов Пьерпаоло Пиччоли исследует собственные представления о мужественности, которое отбрасывает гендерные стереотипы и сосредоточивается на индивидуальности. В новой коллекции дизайнер смешивает очень разнородные элементы: от велосипедного спорта и путешествий до панка и уличной моды. Эклектический подход к созданию одежды позволяет Пиччоли придумывать нечто романтическое, но с налетом нуара. Чтобы оживить модельный ряд, модельер вводит в него кашемировые пальто или легкие парки в морском духе.

«Речь идет о личном жесте, о свободе мужчины быть именно тем, кем он является. После веков правления мужчины, возможно, в эти последние три десятилетия они наконец пытаются выразить себя», – прокомментировал Пиччоли осенне-зимнюю коллекцию. Самовыражаться дизайнер предлагает не только через смешение стилей и романтизм, но и через цветовою гамму. Пьерпаоло берет за основу темно-серую и черную палитру и оживляет ее через брызги кислотного желтого, оранжевого и бордового.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru