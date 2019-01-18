Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Осень, 2019

В новой коллекции Пьерпаоло Пиччоли хотел переосмыслить идею мужского костюма и отойти от жесткой эстетики девяностых.

Стремление выйти за пределы главенствующего в моде стритстайла и придумать новый подход к пошиву одежды становится все более популярным. Дом Valentino под руководством Пьерпаоло Пиччоли из числа тех марок, которые постоянно ищут нестандартные решения. Если коллекция прошлого сезона оказалась не очень хорошо продуманной и успешной (сложные модели, логомания, напыщенность, уклон в научпоп), то на этот раз дизайнер превзошел сам себя. Пиччоли отказался от жестких линий и объемов 1990-х годов в пользу мягкости и в свободы. За кулисами шоу дизайнер рассказал, что хотел сделать что-то непринужденное и менее формальное. Такой демократичный подход гости показа восприняли с энтузиазмом.