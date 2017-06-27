Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Весна, 2018

Главной темой мужской весенне-летней коллекции будущего года от Пьерпаоло Пиччоли стало самовыражение.

1 / 50 Valentino. Весна, 2018



































































































Новая коллекция Valentino создана под большим влиянием уличной моды и спортивного стиля. Линейка традиционно для итальянского дома выполнена с превосходным мастерством и содержит фирменные детали марки. При этом здесь совсем нет ничего формального и очень мало привычного декора. Пиччоли предлагает современным мужчинам одеться будущей весной не просто стильно и красиво, но и комфортно.

Большинство верхней одежды в новой коллекции дизайнера выполнено из ультралегкой кожи. Особенно эффектно это смотрится в моделях курток и ветровок. Вместе с такими роскошными вариантами Пиччоли выводит на подиум анораки из нейлона и технологичной сетки. Также модельный ряд составили байкерские куртки, шипованные бомберы и брюки чинос.

В качестве декора использованы контрастные швы, тканые ремни, геометрическая вышивка и цветные накладки, что напоминает о спорте. Сам креативный директор дома признался, что смешивая разные элементы, хотел показать соединение в гармоничный мир самых разнообразных культур. Кроме того, в качестве декора выступает обновленный и очень минималистичный логотип линии – VLTN.