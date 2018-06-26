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Valentino (196)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Весна, 2019

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  • 26 Июня 201812:13
Сюжеты: Valentino, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Пьерпаоло Пиччоли продемонстрировал коллекцию образов, украшенных огромными логотипом итальянского дома моды.

Назначение Вирджила Абло на пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton наделало много шума в роскошном сегменте. Люкс, который уже давно переживает не лучшие времена, вдруг захотел стать ближе к миллениалам и поколению Z. Естественно, что дом Valentino не является исключением и пытается обратить на себя внимание отказом от классики. Новая коллекция Пиччоли буквально кричит о том, что традиционный мужской костюм – это вымирающий вид, жить которому осталось немного (на время намекает и стилизованный под циферблат логотип дома). Однако только лишь обращение к спорту и уличной культуре вряд ли гарантирует успех у аудитории, хотя новые образы и смотрятся очень достойно.

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