Неделя мужской моды в Париже: Vetements. Осень, 2018

Демна Гвасалия продолжает возвращать моду в прошлое, к своим дизайнерским корням, попутно отдавая дань уважения Мартину Марджеле.

1 / 58 Vetements. Осень, 2018



















































































































В то время, когда модная индустрия устремлена в будущее, Демна Гвасалия предлагает вернуться к рубежу 1990-2000-х. Дизайнер разочаровывает тех, кто ожидал, что Vetements на этот раз будет выглядеть по-другому, и приводит в восторг преданных поклонников. По пути Демна отдает дань уважения и восхищения Мартину Марджеле и обзаводится новыми фанатами.

Коллекция получилась очень личной, что не может не тронуть. Однако свою любовь к одежде Гвасалия показывает по-своему, в своем фирменном стиле, замешанном на стритстайле, спорте, классике и авангарде сразу. Дизайнер украшает деконструированные вещи коллажами и принтами, разбросанными по ткани в беспорядке. Показанная на блошином рынке в Сен-Уэне на окраине Парижа, коллекция кажется одновременно отталкивающей и завораживающей. «Это первая коллекция, в которой я применил этот метод работы с эмоциями и самовыражением, а не с интеллектуальным подходом к производству одежды. Теперь это еще больше о веселье и моде», – прокомментировал показ Демна.