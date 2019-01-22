Неделя мужской моды в Париже: Vetements. Осень, 2019

Демна Гвасалия представил в Париже сдвоенную коллекцию, которая показалась гостям шоу более реалистичной.

Главной темой осенне-зимней коллекции Vetements стал интернет и особенно его темная сторона. Демна Гвасалия украсил новые модели соответствующими принтами, а некоторые образы сопроводил капюшонами, напоминающими хиджабы: так, по мнению дизайнера, современный человек может отгородиться от окружающего мира, чтобы его ничто не отвлекало от смартфона. Что касается модельного ряда, то Гвасалия на этот раз не показал никаких дизайнерских новостей и работал со стритстайлом. Коллекция оказалась очень реалистичной и функциональной, что удивило гостей показа. Впрочем, удивление это было скорее приятным.