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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Vetements. Осень, 2019

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  • 22 Января 201910:37
Сюжеты: Vetements, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Париже

Демна Гвасалия представил в Париже сдвоенную коллекцию, которая показалась гостям шоу более реалистичной.

Главной темой осенне-зимней коллекции Vetements стал интернет и особенно его темная сторона. Демна Гвасалия украсил новые модели соответствующими принтами, а некоторые образы сопроводил капюшонами, напоминающими хиджабы: так, по мнению дизайнера, современный человек может отгородиться от окружающего мира, чтобы его ничто не отвлекало от смартфона. Что касается модельного ряда, то Гвасалия на этот раз не показал никаких дизайнерских новостей и работал со стритстайлом. Коллекция оказалась очень реалистичной и функциональной, что удивило гостей показа. Впрочем, удивление это было скорее приятным.

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