Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2017

Новое шоу Едзи Ямамото было полно поэзии и строилось вокруг темы спецодежды и культуры сильного тела.

1 / 41 Yohji Yamamoto. Осень, 2017

















































































Едзи Ямамомто представил в Париже эклектичную коллекцию, в которой мужественность и функциональность спецодежды гармонично смешалась с поэзией и романтикой. Дизайнер украсил некоторый из моделей принтом, гласящим, что времена слишком быстро сменяют друг друга. Так Ямамото попробовал поставить бешеный ритм современной жизни на паузу и предаться созерцанию красоты.

Мотивы, заимствованные в специальной и форменной одежде, дизайнер дополнил романтикой многослойности, длинных пальто и широкополых фетровых шляп. Однако Едзи подчеркнул, что все же хотел новыми образами воспеть красоту тела. «Деньги делают деньги. Я ненавижу это. Давайте вернемся к тем временам, когда тело делало деньги. Все эти мальчики – бойцы, герои и рабочие. Я восхищаюсь ими и уважаю их». О силе говорят и квадратные силуэты некоторых моделей, увеличенные маскировочные узоры, а также рисунки, изображающие черепа. Получилась одна из самых красивых мужских коллекций сезона осень-зима 2017/18.