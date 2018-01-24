Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2018

Едзи Ямамото представил в Париже коллекцию, сила которой в мастерском крое и высоком градусе чувственности.

Как всегда, Едзи Ямамото невероятно романтичен. Японский дизайнер немного отходит от тотального использования любимого черного и оживляет коллекцию белым, оттенками серого и красным. В качестве декора дизайнер выбрал фотопринты, в том числе и свои портреты, что придало моделям ностальгичного и поэтичного настроения.

Ямамото опять объединил классический мужской костюм и текучесть юбок или платьев, но смог сохранить четкую мужскую направленность коллекции. Новыми героями Едзи стали самураи и монахи, что усилило градус романтики коллекции.