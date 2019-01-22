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Yohji Yamamoto (72)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2019

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  • 22 Января 201920:57
Сюжеты: Yohji Yamamoto, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Едзи Ямамото представил коллекцию, полностью выполненную в почти черном темно-синем цвете и украшенную белыми нитками и крупными золотыми пуговицами.

За основу модельного ряда новой коллекции Едзи Ямамото взял военную форму с ее безупречным кроем и надежными застежками. Чтобы не быть слишком милитаризированным, дизайнер довел декор до гротеска, так пуговицы получили свой преувеличенный размер и рисунки летучих мышей, жуков и скорпионов. Швы, выполненные контрастными белыми нитками, тоже стали элементом дизайна коллекции. При всех заимствованиях из униформы и милитари, образы все же не выглядят строго: Ямамото как всегда поэтичен и влюблен в свободу. Дизайнер также сохранил чувство юмора и о некоторых нефункциональных пуговицах сказал, что просто забыл сделать разрезы на ткани.

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