Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2019

Едзи Ямамото представил коллекцию, полностью выполненную в почти черном темно-синем цвете и украшенную белыми нитками и крупными золотыми пуговицами.

За основу модельного ряда новой коллекции Едзи Ямамото взял военную форму с ее безупречным кроем и надежными застежками. Чтобы не быть слишком милитаризированным, дизайнер довел декор до гротеска, так пуговицы получили свой преувеличенный размер и рисунки летучих мышей, жуков и скорпионов. Швы, выполненные контрастными белыми нитками, тоже стали элементом дизайна коллекции. При всех заимствованиях из униформы и милитари, образы все же не выглядят строго: Ямамото как всегда поэтичен и влюблен в свободу. Дизайнер также сохранил чувство юмора и о некоторых нефункциональных пуговицах сказал, что просто забыл сделать разрезы на ткани.