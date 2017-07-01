Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Весна, 2018

«Дуют новые ветры», – сообщил за кулисами парижского показа Едзи Ямамото.

1 / 40 Yohji Yamamoto. Весна, 2018















































































После своего прекрасного шоу, полного ярких красок, дизайнер отчетливо дал понять журналистам, что готов начать новую историю своей марки. Ямамото, кажется, готов выступить не просто как (талантливейший!) конструктор одежды, но наконец заявляет о себе, как о художники. В самой весенне-летней коллекции мы можем видеть растиражированные рисунки и граффити Едзи, что ранее было совсем не характерно для его почерка.

Сами же образы новой коллекции красноречиво рассказали о том, что Едзи не просто начинает новую эру своего бренда, но полно творческой энергии и дышит полной грудью. Дизайнер представил свободные силуэты, собранные из одежды, которая стала холстом. Ямамото покрыл эти холсты большим количеством цветов, рисунков, графических конструкций и каллиграфией.

Отодвинув черный цвет на второй план, Едзи представил кожаные куртки, вдруг окрашенные в радужные оттенки бензина или томата. Свободные и расслабленный костюмы с укороченными брюками дизайнер украсил граффити и японскими иероглифами, застежками молниями и цепями. Некоторые костюмы – залитые брызгами краски – особенно красноречиво передавали арт-настроение коллекции. Рубашки же в этот раз представляли собой размышления модельера на тему традиционного шелкового халата.

Наверное, эта коллекция стала самой романтичной на парижской Неделе мужской моды.