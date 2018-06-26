Неделя мужской моды в Париже: Yohji Yamamoto. Весна, 2019

Едзи Ямамото в этом сезоне очень лиричен и предлагает мужчинам мягкие и мешковатые силуэты.

Одним из самых заметных трендов этой Недели мужской моды в Париже стала мешковатая и струящаяся одежда. Силуэты новых коллекций, с одной стороны, сдержанные, а с другой – полны лирики и мягкости. Одним из пропагандистов (если не создателем!) этого стиля уже давно стал Едзи Ямамото, который по-прежнему верен себе, хоть и заметно обновляет образный ряд. В новой коллекции дизайнер снова становится поэтом и использует красивые и философичные оттенки серого в качестве основного фона, на который наносит абстрактные цветные рисунки. Свои асимметричные оверсайз модели он создает из контрастных сочетаний фактур из тканей, смешивая, например, шерсть и кожу. Получилось очень красиво!