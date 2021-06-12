«Неделя ритейла 2021»

С 31 мая по 4 июня 2021 года в Москве прошел VII международный форум бизнеса и власти «Неделя Ритейла».

31 мая на пло­щадке форума «Неделя ритейла» состо­я­лась экс­пертно-ана­ли­ти­че­ская сес­сия «Транс­фор­ма­ция ритейла на основе тех­но­ло­гий и инноваций». Меро­при­я­тие про­шло в Цен­тре меж­ду­на­род­ной тор­говли в Москве в зале Амфите­атр. Спи­керы рас­ска­зали о совре­мен­ных трен­дах циф­ро­ви­за­ции ритейла, рас­смот­рели ИТ, тех­но­ло­ги­че­ские плат­формы и инно­ва­ции для повы­ше­ния эффек­тив­но­сти бизнеса, при­вели при­меры ана­ли­тики, управ­ле­ния дан­ными и робо­ти­за­ции биз­нес-про­цес­сов, а так­же обсу­дили эко­си­стему циф­ро­вого ритейла. Веду­щим сес­сии высту­пил Евге­ний Джа­ма­лов, дирек­тор по инно­ва­циям сети ТС «Маг­нит». Свои доклады пред­ста­вили: Рауль Тен­чу­рин, дирек­тор по циф­ро­вой транс­формации ТС «Пяте­рочка»; Микаэл Геле­цян, дирек­тор циф­ро­вого про­дукта ГК «Дет­ский мир»; Фабиан Шефер, дирек­тор по ана­ли­тике и управ­ле­нию дан­ными ТС «Маг­нит»; Михаил Лан­цов, испол­ни­тель­ный дирек­тор «Циф­ро­вые тех­но­ло­гии ритейла»; Петр Бори­сов, гене­раль­ный дирек­тор IMREDI; Дмит­рий Кор­нев, руко­во­ди­тель отдела по раз­ви­тию биз­неса PIX Robotics; Иван Мячин, мене­джер по работе с клю­че­выми кли­ен­тами UiPath.

1 июня на пло­щадке Форума состоялась сес­сия «Мага­зин буду­щего», на кото­рой экс­перты обсу­дили, что такое Мага­зин будущего, какие суще­ствуют воз­мож­ные сце­на­рии раз­ви­тия ритейла, что нового появи­лось в си-сте­мах само­об­слу­жи­ва­ния и как их раз­ви­тие ока­зало вли­я­ние на поку­па­те­лей, ритейл и постав­щи­ков. Так­же участ­ники дис­кус­сии рас­смот­рели тренды digital signage в ритейле в мире и Рос­сии, пер­спек­тив­ные IT-тех­но­ло­гии в физи­че­ских мага­зи­нах и обсу­дили, как соз­дать эффек­тивный микс физи­че­ских, циф­ро­вых реше­ний, и при этом не забыть о глав­ном — чело­ве­че­ском фак­торе в постро­е­нии мага­зина буду­щего. При­гла­шен­ные экс­перты рас­ска­зали, что такое ритейл для поко­ле­ния, выби­ра­ю­щего ЗОЖ, как будет выгля­деть «люби­мый мага­зин у дома» в 2030 году, а так­же как транс­фор­ми­ро­вать под новые тех­но­ло­ги­че­ские реа­лии салоны красоты и банки. Моде­ра­то­ром меро­при­я­тия высту­пила Елена Лебе­дева, осно­ва­тель агент­ства Lebedeva.Consulting. В сес­сии при­няли уча­стие: Сер­гей Иржав­ский, испол­ни­тель­ный дирек­тор ТС «Пяте­рочка»; Вла­ди­мир Сол­да­тов, опе­ра­ци­он­ный дирек­тор боль­ших фор­ма­тов ТС «Маг­нит»; Егор Ваганов, дирек­тор по омни­ка­наль­ной кон­цеп­ции мага­зи­нов Leroy Merlin; Алек­сей Охлоп­ков, ком­мер­че­ский дирек­тор АО «Мул­тон»; Марина Фро­лова, руко­во­ди­тель интер­нет реше­ний роз­ницы «Вку­сВилл»; Денис Голе­щи­хин, дирек­тор Tele2 Ритейл, гене­раль­ный дирек­тор ООО «Росте­ле­ком — Роз­нич­ные системы»; Антон Нике­ров, вице-пре­зи­дент по работе с кли­ен­тами Ventra Go и Дмит­рий Чиди­ров, гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии «Элек­трон­ные деньги».

2 июня на пло­щадке форума «Неделя ритейла» в рам­ках eCom Retail Week состо­я­лась экс­перт­ная сес­сия «Новые инстру­менты про­даж в ритейле: phygital, VR/AR и social commerce». Меро­при­я­тие про­шло в мос­ков­ском Цен­тре меж­ду­на­род­ной тор­говли. Экс­перты обсу­дили вли­я­ние тех­но­ло­гий на инду­стрию про­даж и пер­спекти-вы раз­ви­тия направ­ле­ния Physical Digital; VR/AR — ком­му­ни­ка­ции; рас­смотрели кейсы внед­ре­ния Digital тех­но­ло­гий в про­дажи; что такое SC и как выйти на этот рынок. Сес­сию про­вел Евге­ний Гор­цев, e-commerce экс­перт: спе­ци­а­лист по запуску и раз­ви­тию интер­нет-про­даж брен­дов и тор­го­вых сетей. Свои доклады пред­ста­вили: Алекс Васи­льев, Founder&CEO Healthy Eva; Елена Лебе­дева, осно­ва­тель агент­ства Lebedeva.Consulting; Дмит­рий Фёдоров, осно­ва­тель Streammerce; Алек­сандр Негруца, соос­но­ва­тель Imshop и Алек­сей Кры­лов, руко­во­ди­тель направ­ле­ния циф­ро­вого обу­че­ния ТС «Перекре­сток». Елена Лебе­дева: «Какие бы тех­ни­че­ские инно­ва­ции вы ни внед­ряли, кли­енты не готовы работать с неху­ма­ни­зи­ро­ван­ными тех­но­ло­ги­ями. Иде­аль­ное внед­ре­ние тех­но­ло­гич­ных инстру­мен­тов про­даж про­изой­дет тогда, когда про­грам­ми­сты смо­гут рас­по­знать и вос­со­з­дать алго­ритмы человече­ской речи, пове­де­ния и т.д. Совре­мен­ный ритейл про­хо­дит через три уровня раз­ви­тия: физи­че­ский, циф­ро­вой и чело­ве­че­ский. Про­г­ноз на основ­ные тренды шопинга в 2030 году: phygital опыт; мага­зин для тебя; устой­чи­вое раз­ви­тие; сооб­ще­ство и весе­лье». Алек­сандр Негруца: «Боль­шое коли­че­ство моно­б­рен­дов решили напря­мую выйти на своих покупате­лей. Это про­изо­шло в период пан­де­мии, когда люди, запер­тые в четырех сте­нах, стали про­во­дить больше вре­мени за мобиль­ными устройствами».