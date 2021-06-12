«Неделя ритейла 2021»

С 31 мая по 4 июня 2021 года в Москве прошел VII международный форум бизнеса и власти «Неделя Ритейла».
31 мая на площадке форума «Неделя ритейла» состоялась экспертно-аналитическая сессия «Трансформация ритейла на основе технологий и инноваций». Мероприятие прошло в Центре международной торговли в Москве в зале Амфитеатр. Спикеры рассказали о современных трендах цифровизации ритейла, рассмотрели ИТ, технологические платформы и инновации для повышения эффективности бизнеса, привели примеры аналитики, управления данными и роботизации бизнес-процессов, а также обсудили экосистему цифрового ритейла. Ведущим сессии выступил Евгений Джамалов, директор по инновациям сети ТС «Магнит». Свои доклады представили: Рауль Тенчурин, директор по цифровой трансформации ТС «Пятерочка»; Микаэл Гелецян, директор цифрового продукта ГК «Детский мир»; Фабиан Шефер, директор по аналитике и управлению данными ТС «Магнит»; Михаил Ланцов, исполнительный директор «Цифровые технологии ритейла»; Петр Борисов, генеральный директор IMREDI; Дмитрий Корнев, руководитель отдела по развитию бизнеса PIX Robotics; Иван Мячин, менеджер по работе с ключевыми клиентами UiPath.
1 июня на площадке Форума состоялась сессия «Магазин будущего», на которой эксперты обсудили, что такое Магазин будущего, какие существуют возможные сценарии развития ритейла, что нового появилось в си-стемах самообслуживания и как их развитие оказало влияние на покупателей, ритейл и поставщиков. Также участники дискуссии рассмотрели тренды digital signage в ритейле в мире и России, перспективные IT-технологии в физических магазинах и обсудили, как создать эффективный микс физических, цифровых решений, и при этом не забыть о главном — человеческом факторе в построении магазина будущего. Приглашенные эксперты рассказали, что такое ритейл для поколения, выбирающего ЗОЖ, как будет выглядеть «любимый магазин у дома» в 2030 году, а также как трансформировать под новые технологические реалии салоны красоты и банки. Модератором мероприятия выступила Елена Лебедева, основатель агентства Lebedeva.Consulting. В сессии приняли участие: Сергей Иржавский, исполнительный директор ТС «Пятерочка»; Владимир Солдатов, операционный директор больших форматов ТС «Магнит»; Егор Ваганов, директор по омниканальной концепции магазинов Leroy Merlin; Алексей Охлопков, коммерческий директор АО «Мултон»; Марина Фролова, руководитель интернет решений розницы «ВкусВилл»; Денис Голещихин, директор Tele2 Ритейл, генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы»; Антон Никеров, вице-президент по работе с клиентами Ventra Go и Дмитрий Чидиров, генеральный директор компании «Электронные деньги».
2 июня на площадке форума «Неделя ритейла» в рамках eCom Retail Week состоялась экспертная сессия «Новые инструменты продаж в ритейле: phygital, VR/AR и social commerce». Мероприятие прошло в московском Центре международной торговли. Эксперты обсудили влияние технологий на индустрию продаж и перспекти-вы развития направления Physical Digital; VR/AR — коммуникации; рассмотрели кейсы внедрения Digital технологий в продажи; что такое SC и как выйти на этот рынок. Сессию провел Евгений Горцев, e-commerce эксперт: специалист по запуску и развитию интернет-продаж брендов и торговых сетей. Свои доклады представили: Алекс Васильев, Founder&CEO Healthy Eva; Елена Лебедева, основатель агентства Lebedeva.Consulting; Дмитрий Фёдоров, основатель Streammerce; Александр Негруца, сооснователь Imshop и Алексей Крылов, руководитель направления цифрового обучения ТС «Перекресток». Елена Лебедева: «Какие бы технические инновации вы ни внедряли, клиенты не готовы работать с нехуманизированными технологиями. Идеальное внедрение технологичных инструментов продаж произойдет тогда, когда программисты смогут распознать и воссоздать алгоритмы человеческой речи, поведения и т.д. Современный ритейл проходит через три уровня развития: физический, цифровой и человеческий. Прогноз на основные тренды шопинга в 2030 году: phygital опыт; магазин для тебя; устойчивое развитие; сообщество и веселье». Александр Негруца: «Большое количество монобрендов решили напрямую выйти на своих покупателей. Это произошло в период пандемии, когда люди, запертые в четырех стенах, стали проводить больше времени за мобильными устройствами».
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