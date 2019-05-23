Неделя российского кино в Армении (2019)

Российско-армянское некоммерческое культурное мероприятие «Неделя российского кино в Армении» пройдет в Республике Армения c 22 по 26 мая 2019г. в городах (населенных пунктах) Ереван, Гюмри, Сюникской марза.

На мероприятии состоится показ новых российских художественных фильмов, показывающих как современную жизнь России, так и фильмов на исторические темы. Фильмы будут представлять их создатели: продюсеры, режиссеры, актеры, а после просмотров пройдет обсуждение со зрителями.

Показ программы фильмов пройдет на 5 площадках: в Ереване в кинотеатре «Москва», в Российском центре науки и культуры, в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы», в Российско-Армянском (Славянском) Университете, в Гюмри в кинотеатре «Октембер».

В ходе Недели российского кино будет показано 12 (двенадцать) полнометражных национальных фильмов, различных видов и жанров. Вход на кинопоказы - свободный.

Главной целью мероприятия является сближение двух стран и народов, объединение людей интересующихся российской культурой, русским языком, обмен культурным опытом и традициями.

Гостями фестиваля станут известные российские и армянские кинематографисты, такие как:

Агранович Алексей – актер, режиссер

Актер и режиссер-постановщик Алексей Агранович родился 23.10.1973 г. в семье советского кинорежиссера и оператора Михаила Леонидовича Агранович («Ищите женщину», «Покаяние», «Приходи на меня посмотреть») и диктора всесоюзного радио Эмилии Григорьевны Кулик.

В 1990 году после возвращения из армии поступил вольнослушателем во ВГИК на курс режиссуры Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. С 1991 по 1994 он также учился на актерском отделении у Альберта Филозова и Армена Джигарханяна.

Сегодня является самым востребованным актером театра и кино. В фильмографии актера работа в таких фильма, как «Мифы», «Довлатов», «Кислота», в телевизионном сериале «Частица вселенной».

Несколько лет подряд Алексей является режиссером-постановщиком торжественных церемоний открытия/закрытия кинофестивалей «Кинотавр», «Край Света», которые надолго запоминаются и становится предметом жарких обсуждений. Также в качестве режиссера-постановщика Агранович выступил на премии ТЭФИ (2009-2010), премии «Коммерсант года» (2010-2013), благотворительных спектаклях «Маленький принц» для фонда «Подари жизнь» (2011), шоу Данилы Козловского «Большая мечта» (2014) и др.

Толстоганова Виктория – актриса театра и кино

Родилась в Москве 24 марта 1972 года. С 11 лет Виктория занималась в Театре юных москвичей, после школы училась на курсах во МХАТе, а затем с третьей попытки поступила в ГИТИС. Престижными наградами отмечены её работы в театре: «Борис Годунов» Деклана Доннелана, «Пластилин» Кирилла Серебренникова, «Укрощение строптивой» Владимира Мирзоева. Снималась в фильмах «Дневник камикадзе» (2002), «На безымянной высоте», «Подари мне жизнь», «Магнитные бури» (2003), «Московская сага» (2004), «Побег» (2005), «Снежный ангел» (2007), «Я не я» (2010), «Утомленные солнцем. Противостояние» (2010), «Баллада о бомбере» (2011), «Шпион» (2012), «Палач», «Обнимая небо» (2014) и другим.

Ее блестящая работа в кино и театре отмечена рядом престижных премий, в том числе Правительственной наградой в области культуры (2005) и премией Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ «Золотой орел» (2012).

Минасбекян Рафаел– российско-армянский продюсер, Генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром – медиа»).

Автор, сценарист, продюсер более 200 телевизионных программ, документальных, художественных и анимационных фильмов. В 1990 году с друзьями создал команду КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ), с которой в качестве её капитана дважды становился чемпионом Высшей лиги. Продюсер фильмов «Легенда о Коловрате», «Рубеж», «Миллиард» и др.

Дишдишян Рубен – ведущий российский кинопродюсер

Основатель лидирующих в области кино и телевидения компаний «Централ Партнершип» и «Марс Медиа». В его фильмографии более 200 работ, среди которых фильмы – «Русалка», «Тарас Бульба», «Брестская крепость», «Бой с тенью», «Два дня», «Дом», «Звезда», «Землетрясение», «Аритмия», «Жги!», «Т-34»; сериалы – «Ликвидация», «Доктор Живаго», «Апостол», «Братья Карамазовы», «Гостиница «Россия», «Григорий Р», «Великая», «Золотая Орда».

Продюсированием Рубен Дишдишян занимается более 20 лет. В 1995 году основал кинокомпанию «Централ Партнершип», генеральным директором которой оставался на протяжении 16 лет. Под его руководством «ЦПШ» вошла в пятерку крупнейших российских кинодистрибьюторов.

В ноябре 2011 года создал «Марс Медиа Энтертейнмент», занимающуюся продюсированием и дистрибуцией сериалов и полнометражных фильмов различных жанров и форматов. За семь лет кинокомпанией снято более 120 кино- и телепроектов. Сериалы «Марс Медиа» – «Григорий Р», «Переводчик» и «Гетеры майора Соколова» – получили в 2015 году 10 номинаций премии Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения. Спустя год сериал «Великая» был представлен в 11 номинациях премии АПКиТ.

Многие из созданных Рубеном Дишдишяном фильмов неоднократно участвовали и получали признание на российских и международных кинофестивалях (МКФ в Токио, Берлине, Каннах, Венеции, Карловых Варах, Москве «Санденс», «Кинотавр», «Золотой Абрикос») и национальных премиях («Золотой Орел», «Тэфи», «Ника»).

Кавалер французского Ордена Искусств и литературы.

В 2011 году награжден орденом «Мовсеса Хоренаци» — высокой национальной наградой Армении.

Верещагин Вадим – продюсер, Генеральный директор Кинокомпании «Централ Парнершип»

Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» с августа 2018 года.

С 2017 года по 2018 год – первый заместитель генерального директора по кинодистрибуции кинокомпании «Централ Партнершип». За время работы Вадима Верещагина «Централ Партнершип» успешно выпустила такие громкие и кассовые российские кинорелизы как «Экипаж», «Легенда №17», «Викинг», «Легенда о Коловрате», «Движение вверх».

С 2008 года по 2017 год занимал руководящую должность в компании «Централ Партнершип», отвечая за дистрибуцию отечественного кино, фильмов студии Paramount Pictures, а также зарубежных независимых картин. Принимал участие в развитие международной дистрибуции фильмов «Централ Партнершип», также принимал участие в создании компании WDSSPR – совместного предприятия по дистрибуции фильмов студий Walt Disney и Sony Pictures в России

C 2003 по 2006 год занимал аналогичную должность в компании United International Pictures Russia – совместного предприятия студий Paramount и Universal.

Вадим Верещагин окончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации, институт международных экономических отношений.

В 2018 году получил благодарность Президента РФ за заслуги в подготовке и проведении года российских средств массовой информации в Китайской Народной Республике и года китайских средств массовой информации в России.

Шабанов Георгий – продюсер

Генеральный продюсер All Media Company. Окончил Ереванский Институт Народного хозяйства, затем Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. Защитил MBA – Стратегический маркетинг.

С 2006 по 2009 год – коммерческий директор “Настроение Видео”. С 2009 по 2010 год – генеральный директор “Кино без границ”. С 2010 по 2011 год - Руководитель направления домашнего видео и кинодистрибуции «Новый диск».

В 2011 году совместно с партнерами основал кинокомпанию All Media Company. Среди ярких и успешных иностранных релизов компании: “Железное небо” (2012г.), “Замбезия” (2012г.), “Оз: Возвращение в Изумрудный город” (2013г.), “Большие глаза”(2014г.), “Мисс Переполох” (2014г.), “Конченая” (2018г).

Компания также является дистрибьютором таких российских фильмов, как “Со мною вот что происходит”(2015г.), “Кухня в Париже” (2014г.), “Все и сразу” (2013г.), “Без границ” (2015г.), “Заложники” (2017г.), «Юморист» (2019г.).

Продюсер фильмов «Завтрак у папы», «Гуляй, Вася», «Коллектор», «Последний богатырь» и др.

Андреасян Гевонд – российско-армянский продюсер

Родился 12 мая 1981 году в Ереване. Брат — Сарик Андреасян. В 2003г. окончил Юридический факультет филиала Челябинского Государственного Университета в г.Костанай, Республика Казахстан. С 2003 по 2008 гг. – являлся коммерческим директором концертного агентства VMA. В 2008 г. работал в компании «Парадиз», маркетинг, х/ф Платон (сборы на территории СНГ 5,1 млн. долл.). В 2009 г. в кинокомпании «Каскад», маркетинг, х/ф ЛОпуХИ: Эпизод первый (сборы на территории СНГ – 4,9 млн. долл.). С 2009 по 2011 гг. –работал в кинокомпания «Леополис. Территория кино» в качестве руководителя отдела спецпроектов, также занимался кросс-промо. За это время кинокомпания выпустила 2 фильма – «Любовь в большом городе 2» и «Служебный роман. Наше время», общие сборы которых составили 27,4 млн. долл.

В фильмографии продюсера более 30 успешных проектов.

Петренко Марина – актриса, продюсер

Родилась 19 января 1987 года в Симферополе. В 2008 году окончила факультет международных отношенийКиевского международного университета. В 2007 году поступила в школу-студию МХАТ на курс Романа Козака иДмитрия Брусникина, который окончила в 2011 году. Снималась в фильмах Павла Санаева «На игре» и его продолжении «На игре: новый уровень». Снималась в успешных российских телесериалах, таких как: «Женские мечты о дальних странах», «Каменская 6», «Только ты», «Группа счастья», «Раскол», «Квест», «Паук» и др. В начале 2011 года хореограф Алла Сигалова вместе с режиссёром Юрием Ерёминым занялись постановкой спектакля «Casting/Кастинг» в театре им. Моссовета. Марину Петренко утвердили на одну из главных ролей в спектакле. Премьера состоялась в марте 2011 года.

Сегодня в фильмографии актрисы более 30 ролей в кино и на телевидении, а так же 5 успешных продюсерских проекта. Роль в исполнении Марины Петренко в фильме «Миллиард» считается самой яркой и запоминающийся по мнению зрителей.

Маруся Парфенова-Чухрай – художник кино

Внучка легендарного советского режиссера Григория Чухрая, Маруся Парфенова-Чухрай с детства окружена «киношной» атмосферой (мама редактор, папа продюсер, дядя – как и дедушка – режиссер), однако на съемочную площадку попала уже взрослой. После окончания престижного лондонского университета Маруся получила предложение о работе в знаменитом модном доме, однако захотела вернуться домой. В России она не сразу разобралась с тем, куда применить свои знания и силы, но в итоге все же стала человеком кино – художником по костюмам и художником-постановщиком. Сегодня в фильмографии Маруси десяток работ- полнометражные фильмы и телевизионные сериалы и все они являются участниками, призерами национальных и международных фестивалей и смотров. Работала на фильмах: «Про Любоff», «Как меня зовут», «Кислота» и др.

Савельев Дмитрий – Директор актерского агентства

Киновед, кинокритик. Работал редактором в журнале "Сеанс", с 1998 года — заместитель главного редактора журнала "Сеанс".

В 2000-2002 гг. — заместитель главного редактора журнала "Premiere".

В 2002-2003 гг. — заместитель главного редактора журнала "Кинопроцесс".

С 2003 года — редактор отдела культуры журнала "Vogue" (Россия).

С 2004 года — редактор программы "Кино в деталях" (СТС).

Автор статей семитомного издания "Новейшая история отечественного кино. 1986-2000" ("Сеанс").

В настоящий момент Дмитрий Савельев представляет интересы и сотрудничает с 80 актерами театра и кино, среди которых Александр Яценко, Андрей и Елена Смирновы, Софья Эрнст, Дмитрий Муляр, Антон Гаас и др.

Торжественная церемония открытия «Недели российского кино в Армении» состоится в старейшем кинотеатре Еревана «МОСКВА» (1936) .

«Неделя российского кино в Армении» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Посольства РФ в Республике Армения, Российского центра науки и культуры в Ереване, Московского центра международного сотрудничества Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Федерального Фонда Социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, а так же партнеров:

Компании «Шарм-Холдинг», Группы Компаний ГПМ КИТ, компании «Электрические сети Армении», кинотеатра «Москва», отеля «Grand Hotel Yerevan».

На открытии мероприятия будет показан новый российский фильм – «Миллиард» продюсеров Рафаела Минасбекяна, Вадима Верещагина, Владимира Маслова, Бинке Анисимова, режиссера Романа Прыгунова. Главные роли в фильме исполнили звезды российского кино Владимир Машков, Марина Петренко, Александра Бортич, Гела Месхи и другие.

КИНОПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

ФИЛЬМ – ОТКРЫТИЯ:

«МИЛЛИАРД» (2019, реж. Р.Прыгунов)

ФИЛЬМЫ ПРОГРАММЫ:

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (2019, реж. А.Сахелашвили)

«НЕПРОЩЕННЫЙ» (2018, реж. С.Андреасян)

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (2019, реж. Р.Гигиенишвили)

«ЛЕТО» (2018, реж. К.Серебренников)

«Т-34» (2018, реж. А.Сидоров)

«ТРЕНЕР» (2018, реж. Д.Козловский)

«НА РАЙОНЕ» (2018, реж. О.Зуева)

«ВОЙНА АННЫ» (2019, реж. А. Федорченко)

«ЮМОРИСТ» (2019, реж. М.Идов)

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (2019, реж. А.Нужный)

«ИННТОНАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ» (2019, Документальный)

СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС:

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (анимационный фильм)

Продюсеры «Недели российского кино в Армении» :

Дмитрий Давиденко, Алла Разуваева, Карен Казарян.