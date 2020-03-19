Неделя свадебной моды в Нью-Йорке меняет формат

Пандемия коронавируса заставила организаторов показов пересмотреть необходимость традиционного дефиле.

Оргкомитет Недели свадебной моды в Нью-Йорке сообщил о том, что на этот раз мероприятие пройдет в другом формате. Пандемия коронавируса заставила организаторов всерьез рассмотреть возможности, которые дает интернет и которые уже с успехом протестированы в этом сезоне в Китае. Показы в рамках свадебной Недели пройдут с 16 по 20 апреля, подключиться к ним можно будет через сервисы Zoom или Join Me. Нвсе коллекции тут же будут доступны для изучения на официальных сайтах CFDA и The Bridal Council.