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Артем Кузелев

Неделя свадебной моды в Нью-Йорке меняет формат

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  • 19 Марта 202018:23
Сюжеты: Свадебная мода

Пандемия коронавируса заставила организаторов показов пересмотреть необходимость традиционного дефиле.

Оргкомитет Недели свадебной моды в Нью-Йорке сообщил о том, что на этот раз мероприятие пройдет в другом формате. Пандемия коронавируса заставила организаторов всерьез рассмотреть возможности, которые дает интернет и которые уже с успехом протестированы в этом сезоне в Китае. Показы в рамках свадебной Недели пройдут с 16 по 20 апреля, подключиться к ним можно будет через сервисы Zoom или Join Me. Нвсе коллекции тут же будут доступны для изучения на официальных сайтах CFDA и The Bridal Council.

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