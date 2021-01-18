В Москве, на универсальной выставочной площадке «Т-Модуль» 19 – 21 февраля 2021 года состоится «Неделя Трикотажной Моды 2020». На мероприятии будет представлен весь спектр трикотажной индустрии.

На ультрасовременном подиуме выставочного комплекса «Т-Модуль» состоятся ежедневные показы трикотажный моды от ведущих дизайнеров, индивидуальных мастеров, производственных компаний, студентов высших учебных заведений. «Неделя Трикотажной Моды» - это важнейшее мероприятие в трикотажной индустрии.

Лучшие предприятия, дизайнеры, частные мастера будут удостоены премии в следующих номинациях: Дизайнер года от кутюр, Дизайнер года прет-а-порте, Дизайнер года студенческой коллекции.

На выставочных стендах «От сырья до готового изделия» будет представлены нити, пряжа, трикотажные полотна, а также модные брендовые изделия участников выставки. «Неделя Трикотажной Моды» пройдёт при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента Культуры г. Москвы, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, Союза дизайнеров России, Ассоциации "Недели Моды". Организатор «Недели Трикотажной Моды» - Национальная выставочная компания «Русская красота и мода», сотрудники которой имеют 22-летний опыт организации более 130 модных мероприятий в России и за рубежом.