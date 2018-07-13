Неделя высокой моды: Alexis Mabille. Осень, 2018

Алексис Мабий привнес в свою новую кутюрную коллекцию свежесть и очарование летнего сада.

В один из самых жарких дней Недели высокой моды показ новой коллекции Алексиса Мабийя стал долгожданной передышкой и возможностью спрятаться от солнца и горячего воздуха Парижа. Вдохновившись летними садами и цветочной темой, дизайнер придумал нежную и очень красивую коллекцию, которая позволила гостям шоу расслабиться. Хотя бы зрительно.

Мабий действительно работает с темой сада, причем героиней коллекции становится девушка, в этом саду отдыхающая. Отсюда многочисленные халаты, кафтаны, кружево и элементы бельевого стиля. Манекенщицы на подиуме выглядели будто только проснулись и до завтрака решили прогуляться среди цветущей зелени. Нейтральная и нежная цветовая гамма усиливала это настроение, но динамики и жизни коллекции добавили неожиданные вспышки ярких оттенков: от фиолетового до золота.