Неделя высокой моды: Armani Privé. Весна-лето, 2021

Проведя большую часть прошлого года в своих домах в итальянских коммунах Форте-деи-Марми и Брони, Джорджио Армани вернулся к работе в миланской студии в начале января. В релизе к новой кутюрной коллекции дизайнер отмечает, что вдохновлялся красотой и тишиной опустевшего Милана. «Время, в котором мы живем, заставляет нас оставаться дома и вести очень ограниченную социальную жизнь, но поиск красоты вечен, – пишет Армани. – Вот о чем вся эта коллекция».

На голых улицах Милана он представлял текстуры, использованные в коллекции, в числе которых много блестящих материалов, бисера и кристаллов. Сохранив длинные линии, одновременно романтичные и меланхоличные, Армани сделал одежду более «голой»: полупрозрачные спинки пиджаков, прозрачные тюлевые вставки, нежные оттенки драпировок. Образы получились нежными и хрупкими, но при этом энергичными.

«Я быстро приспосабливаюсь, поэтому рабочий процесс был плавным и непрерывным», – продолжает дизайнер, представляя коллекцию, и все же отмечает, что скучает по общению с людьми. «Теперь мы начинаем понимать, что такое настоящая роскошь: свобода гулять, путешествовать, видеть своих друзей и близких», – резюмирует 86-летний модельер.