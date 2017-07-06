Неделя высокой моды: Armani Prive. Осень, 2017

На кутюрной Неделе Джорджио Армани представил великолепную коллекцию, в которой очевидно восточное влияние.

1 / 61 Armani Prive. Осень, 2017

























































































































Новая коллекция ателье Armani Prive потрясает не только размахом и масштабом, но и единой темой, которая вдохновляла креативного директора дома. Работая над образами будущего сезона, Джорджио Армани очевидно был заворожен красотой и великолепием восточной культуры. Главным образом дизайнера интересовал Китай с его традициями и тягой к роскоши.

Модели, которых Армани выпустил на подиум, напоминали сказочных принцесс, закутанных в богатые шелка и украшенных изысканными камнями. Однако заимствуя некоторые элементы восточного кроя, креативный директор итальянского дома моды остается одним из самых актуальных дизайнеров. Новая коллекция смотрится не просто стильно и зрелищно, она вполне современна. При этом стоит отметить, что в образном ряде коллекции нашлось место не только вечерним туалетам, но и повседневным нарядам. Правда, повседневность с Armani Prive обещает перестать быть серой и обязательно превратится в яркий праздник.