Вход
ADV
Интересно
Armani (309)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Armani Prive. Осень, 2017

  • 130
  • 0
  • 06 Июля 201716:03
Сюжеты: Armani, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Париже

На кутюрной Неделе Джорджио Армани представил великолепную коллекцию, в которой очевидно восточное влияние.

1 / 61
  • Armani Prive. Осень, 2017

Новая коллекция ателье Armani Prive потрясает не только размахом и масштабом, но и единой темой, которая вдохновляла креативного директора дома. Работая над образами будущего сезона, Джорджио Армани очевидно был заворожен красотой и великолепием восточной культуры. Главным образом дизайнера интересовал Китай с его традициями и тягой к роскоши.

Модели, которых Армани выпустил на подиум, напоминали сказочных принцесс, закутанных в богатые шелка и украшенных изысканными камнями. Однако заимствуя некоторые элементы восточного кроя, креативный директор итальянского дома моды остается одним из самых актуальных дизайнеров. Новая коллекция смотрится не просто стильно и зрелищно, она вполне современна. При этом стоит отметить, что в образном ряде коллекции нашлось место не только вечерним туалетам, но и повседневным нарядам. Правда, повседневность с Armani Prive обещает перестать быть серой и обязательно превратится в яркий праздник.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru