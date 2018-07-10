Неделя высокой моды: Armani Prive. Осень, 2018

Представив в Париже без малого сто образов, Джорджио Армани поразил гостей показа многословностью и масштабами новой коллекции.

В мире, где модный показ длится в среднем 12 минут, получасовое шоу ателье Джорджио Армани произвело на гостей неизгладимое впечатление. Без малого сто роскошных и невероятно элегантных образов придумал дизайнер для своей кутюрной линии Armani Prive. Многие критики даже успели отметить, что, возможно, это лучший показ за всю историю модного дома. После шоу можно было услышать и мнения о том, что коллекция может служить учебником совершенства для молодых поколений, а ее стиль был назван царственным и истинно роскошным. При этом многословная коллекция Армани выглядит не только масштабно: здесь есть разнообразие и оригинальность, которые еще раз доказывают, что великий итальянец не впал в графоманию, мастеру есть что сказать этому миру по существу.