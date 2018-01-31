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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Armani Prive. Весна, 2018

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  • 31 Января 201813:22
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Итальянский дизайнер представил в Париже коллекцию, вдохновленную облаками и пастельной палитрой.

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  • Armani Prive. Весна, 2018

Раскрывая источник вдохновения, Джорджио Армани назвал свое очередное кутюрное шоу «Облака». Коллекция, которую представил итальянский дизайнер в Париже, построена на палитре пастельных оттенков и игре с объемами и формами. Главным декоративным элементом образов стали размытые абстрактные принты, напоминающие о живописи Марка Шагала. Модельный ряд строился на коротких платьях в основном без бретелек, что придало коллекции чувственности молодости. Некоторые негабаритные наряды напоминали о моде 1980-х с ее пышными драпировками и свободными воздушными формами из цветного шелка. Однако в целом коллекция получилась очень современной, что отметили многочисленные звездные гости показа.

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