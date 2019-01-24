Неделя высокой моды: Armani Prive. Весна, 2019

В очередной масштабной коллекции Джорджио Армани отдает дань уважения культуре Азии сквозь призму ар-деко.

На этот раз Джорджио Армани решил сменить локацию и переместил показ из Дворца Шайо в салоны Hotel d’Evreux. Здесь в интерьерах ар-деко дизайнер представил коллекцию, стилистически соответствующую эпохе джаза. Шоу началось с блестящих серых брючных костюм из металлизированного материала с графическими мотивами в духе ретро. В центре главной идеи – прямая и усиленная линия плеч. Перейдя к розовым и огненно-красным оттенкам, Армани остался верен этому решению, поэтому даже вечерние образы у него получились очень сильными. За основу декоративной составляющей дизайнер взял блеск: яркий свет отражали лаковая кожа, пайетки и кристаллы, а также ткани металлик.