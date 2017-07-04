Неделя высокой моды: Atelier Versace. Осень, 2017

В новой кутюрной коллекции Донателла Весраче гармонично и изящно объединила ссылки на барокко, рок-н-ролл и современные технологии.

1 / 19 Atelier Versace. Осень, 2017





































Осенне-зимнюю коллекцию haute couture Донателла Версаче представила в закрытом формате. Новые образы вдохновлены легендарной рекламой Versace 1988 года, созданной Стивеном Майзелем. Тогда супермодели Каролин Мерфи, Одри Марне и Мэгги Ризер предстали перед публикой в образах средневековых воительниц или античных богинь, сошедших с Олимпа в мир людей. Вдохновляясь этими темами, Донателла и глава отдела дизайна Atelier Versace Марк Хельмут постарались объединить стиль барокко и рок-н-ролл, однако добавили этой смеси женственности и технологичности.

Всю коллекцию можно разделить на две составляющие. С одной стороны, мы видим ссылки на воинов и королей старой Европы: роскошные ткани, заимствования из классической живописи, элементы доспехов. С другой стороны, в новой коллекции можно разглядеть классический стиль Versace: гламур, блеск, женственность и интенсивность. Донателла дает понять, что срыв контракта с Рикардо Тиши пошел на пользу дому, Версаче – лучший креативный директор своего бренда.

Что касается самой одежды, то крой стал более современным, если не футуристичным. Версаче устремляет свой взор в будущее, поэтому создает более или менее повседневные и универсальные наряды. В новых образах романтика и расслабленность идут рука об руку с усиленной линией плеча, а роскошная вышивка гармонично сочетается с 3D-печатью. При этом Дизайнер аккуратно обращается с декором и создает очень спокойные и даже минималистичные модели.