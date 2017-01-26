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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Atelier Versace. Весна, 2017

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  • 26 Января 201709:39
Сюжеты: Versace, Весна-лето 2017

Презентация новой кутюрной коллекции итальянского дома прошла в формате закрытого показа, но лукбук был опубликован практически сразу после мероприятия.

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  • Atelier Versace. Весна, 2017

Главной темой новой коллекции Донателлы Версаче стала античность и древнегреческая мифология. При этом дизайнер продолжает поддерживать концепцию традиционного итальянского гламура, сексуальности и провокационности. На этот раз Донателла вернулась к своим корням и даже не пыталась сделать образы кутюрной коллекции более демократичными, как в прошлом сезоне.

Главными мотивами новой коллекции Atelier Versace стали узлы, складки и металлические детали. Все эти элементы Версаче постаралась совмещать в каждом наряде и создала почти мифологические образы. Нежные и драматичные драпировки напоминают об образах древних богинь, которыми, по мнению Донателлы, должны стать современные девушки. Плиссированный тюль, металлическая сетка, чистая геометрия линий – все это говорит о силе героини новой коллекции итальянского дома.

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