Неделя высокой моды: Atelier Versace. Весна, 2017

Презентация новой кутюрной коллекции итальянского дома прошла в формате закрытого показа, но лукбук был опубликован практически сразу после мероприятия.

1 / 17 Atelier Versace. Весна, 2017

































Главной темой новой коллекции Донателлы Версаче стала античность и древнегреческая мифология. При этом дизайнер продолжает поддерживать концепцию традиционного итальянского гламура, сексуальности и провокационности. На этот раз Донателла вернулась к своим корням и даже не пыталась сделать образы кутюрной коллекции более демократичными, как в прошлом сезоне.

Главными мотивами новой коллекции Atelier Versace стали узлы, складки и металлические детали. Все эти элементы Версаче постаралась совмещать в каждом наряде и создала почти мифологические образы. Нежные и драматичные драпировки напоминают об образах древних богинь, которыми, по мнению Донателлы, должны стать современные девушки. Плиссированный тюль, металлическая сетка, чистая геометрия линий – все это говорит о силе героини новой коллекции итальянского дома.