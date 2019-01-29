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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Balmain. Весна, 2019

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  • 29 Января 201922:09
Сюжеты: Balmain, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Оливье Рустен дебютировал в Париже с кутюрной коллекцией, многие смелые образы которой оказались достойны Леди Гага.

Первое кутюрное шоу Оливье Рустена приятно удивило гостей масштабами коллекции. Дизайнер, возможно, впервые не стал придумывать огромного количества образов и переутомлять публику. Однако то, что он представил на подиуме во флагманском магазине Balmain на улице Сен-Оноре, заслуживает искренних похвал. Рустену удалось гармонично, без ущерба для коллекции соединить в кутюрных образах реалистичность и функциональность со смелыми экспериментами, которые пришлись бы по душе Леди Гага. Модельер сосредоточил свои мысли вокруг геометрии, преувеличенных объемах и скульптурности. Так Оливье отдал дань уважения основателю парижского дома моды, Пьеру Бальмену, который тоже любил работать с плиссировками и сложными конструкциями из ткани. Очень удачный дебют, вызвавший аплодисменты публики.

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