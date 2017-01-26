Неделя высокой моды: Chanel Couture. Весна, 2017

На этот раз Карл Лагерфельд вдохновлялся творчеством двух знаковых фигур культуры XX века: дизайнера Сири Могам и скульптура Альберто Джакометти.

1 / 66 Chanel Couture. Весна, 2017



































































































































Представляя кутюрную коллекцию будущего сезона, Карл Лагерфельд решил не делать ставку на сценографию шоу. На этот раз дизайнер провел традиционное дефиле, гости которого смогли увидеть образы полные возвышенного лоска, привычных кодов Chanel, классических силуэтов дома и сверкающих материалов.

Отправными точками при создании новой коллекции стали две истинные иконы культуры XX века: дизайнер интерьеров Сири Могам и скульптур и художник Альберто Джакометти. Показ был оформлен соответствующе: узнаваемые белые интерьеры, стекло и зеркальные экраны, а также вазы с каллами на высоком стебле. В таком окружении новые образы смотрелись еще более традиционно и элегантно.

Дизайнер также активно использовал силуэт «женщина-ложка», на который его вдохновило творчество Джакометти. Линия талии оказалась несколько выше привычного уровня, но ниже, чем в стиле ампир. Объемные юбки обнимают бедра, от чего и возникает эффект так называемой ложки. Нежная цветовая палитра коллекции заимствована из наследия обоих творцов, но дополнена блеском и повторяющимися абстрактными вышивками стеклярусом. Рукава у многих моделей декорированы перьями.

Яркой и аппетитной вишенкой на этом восхитительном торте стало подвенечное платье, которое представляла в конце шоу Лили-Роуз Депп.